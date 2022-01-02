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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Нексент Банк

Нексент Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Нексент Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2016 16:17

  sens написав:ну а наш "кредит гейропа" туди входить, а то щось нічого не ясно :mrgreen:

вы с работы приходите раньше и пишите пораньше , чтобы модератор успевал подчистить бесполезный хлам , который остается от вас в конце дня :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Ну модер і багато чого корисного також видаляє :mrgreen:
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2016 21:02

Re: Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank)

Банк переехал в БЦ Парус на 9-й этаж. Случайно встретил там знакомого который с незапамятных времён корпоративный клиент данного банка. Говорит, что физиков они не обслуживают вообще, исключительно корпоративных клиентов.
myseopochta
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2016 21:56

[quote="3875307:myseopochta"]Банк переехал в БЦ Парус на 9-й этаж. Случайно встретил там знакомого который с незапамятных времён корпоративный клиент данного банка. Говорит, что физиков они не обслуживают вообще, исключительно корпоративных клиентов.[/quoteв парусе были ранее ситикомерц и профин.мутное место.банк обычный.]
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2016 22:56

  sens написав:
  myseopochta написав:Банк переехал в БЦ Парус на 9-й этаж. Случайно встретил там знакомого который с незапамятных времён корпоративный клиент данного банка. Говорит, что физиков они не обслуживают вообще, исключительно корпоративных клиентов.[/quoteв парусе были ранее ситикомерц и профин.мутное место.банк обычный.]

Мутные Ситикомерц и профин(после того, как его купили мутные собственники сисикомерца) были на дне паруса.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:01

Український «Кредит Європа Банк» офіційно змінив назву

Хмм, проводив моніторинг банківських установ, та встановив що Кредит Європа Банк провів ребрендинг) та тепер назва «Нексент Банк», буду радий почути думку інших та передбачення на роботу банку
aanonimovic594
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