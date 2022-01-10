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Нексент Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 14:23
24589 написав:
сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)
Можливо, але було би цікаво подивитись на розвиток
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aanonimovic594
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