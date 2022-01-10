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Нексент Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 14:23
24589 написав:
сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)
Можливо, але було би цікаво подивитись на розвиток
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:53
aanonimovic594 написав: 24589 написав:
сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)
Можливо, але було би цікаво подивитись на розвиток
"Банк відмовився від розвитку роздрібного бізнесу в Україні у 2012 році. Також, у 2022-2024 роках через активні військові дії в Україні Банк відмовився від нарощування корпоративного кредитування. У зв'язку з цим, станом на 01 січня 2025 року має бізнес-модель, що спрямована на ефективне управління своєю поточною ліквідністю" - заявляє Банк.
Тож, коли побачите ознаки розвитку, маякніть будь-ласка. Поки що вони зайняті тим, що тримають 700 млн грн у депсертифікатах, 222 млн грн у ОВДП, а також піклуються про 10 найбільших клієнтів, які довірили банку 576 млн грн (99.13% від загальної суми депозитів)
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:00
Navegantes написав: aanonimovic594 написав: 24589 написав:
сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)
Можливо, але було би цікаво подивитись на розвиток
"Банк відмовився від розвитку роздрібного бізнесу в Україні у 2012 році. Також, у 2022-2024 роках через активні військові дії в Україні Банк відмовився від нарощування корпоративного кредитування. У зв'язку з цим, станом на 01 січня 2025 року має бізнес-модель, що спрямована на ефективне управління своєю поточною ліквідністю" - заявляє Банк.
Тож, коли побачите ознаки розвитку, маякніть будь-ласка. Поки що вони зайняті тим, що тримають 700 млн грн у депсертифікатах, 222 млн грн у ОВДП, а також піклуються про 10 найбільших клієнтів, які довірили банку 576 млн грн (99.13% від загальної суми депозитів)
Дякую, буду знати)
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aanonimovic594
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