Банк Український Капітал

la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!! И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?
la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!! И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?
Был Правекс с 8%, но он тоже снижает с 01.07 до 5%. Изи с Заначкой на 7% рекомендовать нельзя по определённым причинам. Авангард банк с 10%, но там на остаток только от 50к. Рада банк с 8%, но там лимиты на выход. Есть ещё у них недельный с 10% с растущей ставкой, но опять же лимиты. В общем, вариантов особо и нет. Только 5-6% остаются (6% у Кредит Днепр).
la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!! И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?
la9 написав:Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?
Як не дивно, якраз-таки в овдп. Якщо під "оперативно" мається на увазі "гривня може бути потрібна для витрат через термін від півмісяця до року", то овдп - досить гарний актив. На інтервалі в 25-30 днів від входу виходить така ж ефективна (реальна) ставка, як і на ощадних депозитах (через спред), але чим більший термін, тим більша прибутковість від входу (lim->номінальна дохідність), ну і гарантовані державою.
Правда, якщо гривня треба через день-два, то овдп, звісно, будуть у збиток (втім, навіть для такої потреби є опція FIX у декількох продавців паперів на вторинному ринку, де спред = 1 копійка). Але якщо у вас там не мільярд грн оперативних витрат, то й ті ощадні рахунки за ті ж день-два відчутного прибутку не дадуть. Іншими словами, овдп досить широко покривають спектр потреб в перетримці оперативної грн.
won, на короткий строк є Fix в ICU та Inzhur з нульовим спредом і заробітком з першого дня, тобто навіть на один день можна купити облігації, заробити та вивести назад на банківський рахунок. Обмежує тільки вихідні та робочий час (з 9:01 до 17:30 для Inzhur, та з 10:30 до 16:30 в ICU). Заробіток в Inzhur по Fix'у - 0,41 грн. за 1 облігацію на день.
la9 написав:Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?
Як не дивно, якраз-таки в овдп. Якщо під "оперативно" мається на увазі "гривня може бути потрібна для витрат через термін від півмісяця до року", то овдп - досить гарний актив. На інтервалі в 25-30 днів від входу виходить така ж ефективна (реальна) ставка, як і на ощадних депозитах (через спред), але чим більший термін, тим більша прибутковість від входу (lim->номінальна дохідність), ну і гарантовані державою.
Правда, якщо гривня треба через день-два, то овдп, звісно, будуть у збиток (втім, навіть для такої потреби є опція FIX у декількох продавців паперів на вторинному ринку, де спред = 1 копійка). Але якщо у вас там не мільярд грн оперативних витрат, то й ті ощадні рахунки за ті ж день-два відчутного прибутку не дадуть. Іншими словами, овдп досить широко покривають спектр потреб в перетримці оперативної грн.
Фікси я і так використовую. Під оперативною я маю на увазі гривню прямо на зараз. Звісно, що для сум на щоденні витрати різниця між 5 і 10% буде невелика, але, якщо є більш-менш норм варіант, то чому б їм не скористатися. Хоч мінімум компенсувати інфляцію... Поки що продовжив юзати ізю з заначкою (хоча хотів вийти з неї) та відкрив раду. Далі подивимось