Finance.ua зробив добірку цікавих проєктів, покликаних протистояти з окупантами на технологічному фронті та допомагати армії України.
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NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:55
NFT і крипта на допомогу української армії: добірка...
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Дивися повний текст
NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:55
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