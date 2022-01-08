Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
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Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:38
Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф
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Захід арештував $415 мільярдів золотовалютних резервів рф
Додано: Суб 12 бер, 2022 08:31
Рашка нанесла ущерб, который не меняется деньгами !!! Это жизни наших людей, и она за это ответит !!!
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