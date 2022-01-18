Українці з Дніпропетровської області зможуть отримати допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень.
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Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень
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Додано: Нед 13 бер, 2022 09:25
Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де...
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Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:46
Пишет дия, что вы не можете получить выплату в вашем регионе или недоступна для вашей категории. Днепропетровская обл, фоп
Додано: Нед 13 бер, 2022 11:13
А если работал на заводе неофициально. Как мне быть?Он закрылся остался без работв
Додано: Нед 13 бер, 2022 11:22
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