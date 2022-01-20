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Уряд додав Дніпропетровську
область до переліку тих, де...

Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:25

Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де...

Пропонуємо до обговорення:
Українці з Дніпропетровської області зможуть отримати допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень.

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Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень
R2
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Робот новин
 
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Добрый день,а те кто не оформлен, сейчас,да и всегда много таких.
kobaludok
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:46

Пишет дия, что вы не можете получить выплату в вашем регионе или недоступна для вашей категории. Днепропетровская обл, фоп
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:55

Походу в Днепре у всех пишит так.
konfetka23061987
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:13

А если работал на заводе неофициально. Как мне быть?Он закрылся остался без работв
kudinovat515
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:22

  budmix_org написав:Пишет дия, что вы не можете получить выплату в вашем регионе или недоступна для вашей категории. Днепропетровская обл, фоп

Нужно чуть подождать. В Дию заходить желательно поздно ночь -- когда наплыв желающих спадает.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:34

А как же остальные люди
bylawin_pavel2012
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 12:44

В Полтавской то все работают. З/п платят. Особенно тем кто работал на себя...
smaxcom
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:07

оформить могут только те кто официально был трудоустроен!
kulbach7
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:16

Тоже самое пишет.Одним дают другие в пролете.А что многие бе

  budmix_org написав:Пишет дия, что вы не можете получить выплату в вашем регионе или недоступна для вашей категории. Днепропетровская обл, фоп
espicyna382
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