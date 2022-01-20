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Уряд додав Дніпропетровську
область до переліку тих, де...

Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:03

Те кто официально трудоустроен, продолжают работать и получать ЗП получат ещё и пособие. А те кто неофициально работал и потерял работу, не могут получить пособие. Где логика? Кому вы помогаете? Нуждающимся или тем, у кого в жизни ничего не изменилось???
sililac511
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:39

А те кто работал не официально ,походу ничего не получят
jsjricjztshgifbwu
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:03

Я не могу понять, Когда у нас научатся думать и анализировать? ведь с эпидемией много людей потеряли официальную работу и перебивались разными заработками,у нас в стране сплош и рядом схемы и аферы.И при выгодной ситуации брали по договорам, чтобы уйти от налогов и все молча работали.Потому как не кто не хотел,потерять хоть какой то доход, чтобы оплатить коммунальные услуги,а не остаться без воды и электричества.Вобщим подумайте.
elenagrinhcuk
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:07

  sililac511 написав:Те кто официально трудоустроен, продолжают работать и получать ЗП получат ещё и пособие. А те кто неофициально работал и потерял работу, не могут получить пособие. Где логика? Кому вы помогаете? Нуждающимся или тем, у кого в жизни ничего не изменилось???

Логика в том, что пособие выплачивается с тех взносов, которые перечисляли официально трудоустроенные.
Почему самые хитропопые чернональщики пытаются к этим деньгам примазаться? -- вот где логику поискать нужно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:49

Это для фопов, и наёмных рабочих.Которые из за войны потеряли работу.Выплата только им.Кто потерял работу до войны,эта помощь не положена - так мне сказала менеджер Дія.
aleksmeg2020
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:11

Прочитайте внимательно условия ,а точнее пункты .
sareukata
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:43

Выдать всем, работодатели скрывают и не трудоустраивают людей. Они голодные .
drien_artem
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