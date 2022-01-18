Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 12:00
Интересно как быть у меня семья 4 человека я один работал официально жена с детьми дома была работу найти нормальную проблема и теперь выживи с 2 детьми
Додано: Вів 15 бер, 2022 20:07
Цікаво, виплата передбачена для фопів, що сплачували ЄСВ, а як щодо самозайнятих осіб, вони також сплачують податки, в тому числі ЄСВ, також на даний час не мають заробітку, як і ФОП, то чого ж така дискримінація самозайнятих осіб, шановний пан президент?
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