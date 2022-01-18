Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де...
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Цікаво, виплата передбачена для фопів, що сплачували ЄСВ, а як щодо самозайнятих осіб, вони також сплачують податки, в тому числі ЄСВ, також на даний час не мають заробітку, як і ФОП, то чого ж така дискримінація самозайнятих осіб, шановний пан президент?
galasun1975 написав:Цікаво, виплата передбачена для фопів, що сплачували ЄСВ, а як щодо самозайнятих осіб, вони також сплачують податки, в тому числі ЄСВ, також на даний час не мають заробітку, як і ФОП, то чого ж така дискримінація самозайнятих осіб, шановний пан президент?
Брэхня:
В настоящее время лица, оформившие самозанятость, платят налог от дохода ежегодно в размере 18% и 1,5% военного сбора. При этом самозанятые лица свободны от уплаты единого социального взноса.