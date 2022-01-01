RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 19:05

Aps
Я плачу з поточного, в додатку, як платіж по реквізитам. То по 5т безкоштовно, вже і за англ і інше дитини заплатили. А то 5 грн це ж гроші :):):)
PUnder
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 02.08.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2023 08:49

  PUnder написав:Питання:
1. А у вас відкриваються діджитал карти в додатку? Цікавить євро, бо в мене помилку видає


також декілька разів пробував відкрити в додатку Евро діджитал..видає помилку..звернувся до гарячки , не змогли допомогти , виясняють...
а Вам вдалося , все ж таки відкрити ? якщо так , то яким чином ?
lincoln2
 
Повідомлень: 801
З нами з: 05.02.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2023 21:04

евро карта диджитал уже типа и не нужна :(
они курс бакса опустили - и сейчас доходность его покупки сравнялась с евро
flysoulfly
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 18:39

lincoln2
Ні не вийшло. Теж в горячку написав. Але покі тиша, може з понеділка щось подивляться.
PUnder
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 02.08.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 18:40

flysoulfly
Ну кому як, мені треба, щоб отримувати зп в грн, конвертувати в евро і там вже діти будуть в магазині витрачати. Бо гривневою в загалі не цікаво
PUnder
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 02.08.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 18:53

  PUnder написав:lincoln2
Ні не вийшло. Теж в горячку написав. Але покі тиша, може з понеділка щось подивляться.


оформив...треба підійти до відділення, щоб менеджер додав в базу Перевірочне слово й мейл..потім через хвилин 30 вдалося відкрити віртуальну Евро .
lincoln2
 
Повідомлень: 801
З нами з: 05.02.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:43

  lincoln2 написав:
  PUnder написав:lincoln2
Ні не вийшло. Теж в горячку написав. Але покі тиша, може з понеділка щось подивляться.


оформив...треба підійти до відділення, щоб менеджер додав в базу Перевірочне слово й мейл..потім через хвилин 30 вдалося відкрити віртуальну Евро .

Фігово. Бо власниця картки за кордоном.
PUnder
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 02.08.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:26

щоб знімати евро з віртуальної карти цю карту треба додати в гугл пей? чи яка процедура?
Andey
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:17

  Andey написав:щоб знімати евро з віртуальної карти цю карту треба додати в гугл пей? чи яка процедура?

Так,на касі використання нфс обов'язково
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15077
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:17

  lincoln2 написав:
  PUnder написав:lincoln2
Ні не вийшло. Теж в горячку написав. Але покі тиша, може з понеділка щось подивляться.


оформив...треба підійти до відділення, щоб менеджер додав в базу Перевірочне слово й мейл..потім через хвилин 30 вдалося відкрити віртуальну Евро .


Додзвонилися до гарячки. Поспілкувалися, вони потім передзвонили, сказали все зробили, через півдня все запрацювало відкрили в додатку діджітал картку
PUnder
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 02.08.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, kharkiver, kostya77, kulikrom, ramaz і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 99, 100, 101
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1004 369033
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 17:00
sens
А-Банк 1 ... 162, 163, 164
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1635 922516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 16:59
Xusan
Банк Глобус 1 ... 95, 96, 97
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
966 535421
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2023 16:44
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1005)
08.12.2023 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.