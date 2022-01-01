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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 23:45
Driver написав:
Сегодня в кассе отказались принимать долларовые купюры:
- несколько синих в хорошем состоянии, но со штампами,
- серые (зелёные), слегка потёртые по линии сгиба, но явно не ветхие.Попросил прогнать все купюры через счётную машинку - пропустило с первого раза (одну купюру со второго).
Напомните, плз, имеют ли право банки отказывать в этом случае?Если не имеют, куда писать скаргу? Сначала в ГО банка? или сразу в НБУ?
1) Ні, якщо пропускає то не мають
2) можна зразу в НБУ, краще адресувати в НБУ і копію (так в пдф і пишіть: КОПІЮ: Голові Правління / Голові Департаменту Розбдрібного Бізнесу / Управління розгляду звернень клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ну далі ви мабуть знаєте, якщо то штовхніть
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:10
Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
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Gost2013
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13
Gost2013 написав:
Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Спишет, 0.5%+5
Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
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Amethyst
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:10
Amethyst написав: Gost2013 написав:
Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
а теоретический комисс (если будет) - его сразу, перед отправкой
СЕПа видно в аппке?
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:15
flysoulfly написав: Amethyst написав: Gost2013 написав:
Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
а теоретический комисс (если будет) - его сразу, перед отправкой
СЕПа видно в аппке?
Так, видно ДО підтвердження. В мене до 5К там пише 0...Але у мене з/п-картка в тарифі Смарт
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Amethyst
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:05
flysoulfly
В мене теж зарплатна. По 5 т перераховую, щоб без комісії було. Показує комісію при переказі, якщо більше 5 т то малює коміссію
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PUnder
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