|
|
|
Креді Агріколь Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:13
sens написав: Amethyst написав:
рівно 5000
Не перевіряв,думаю що заради 1 копійки краще не ризикувати
2 рази на місяць роблю купку платежів по 5тгрн рівно. Все ок, без комісії. Але то може ще від пакету залежить.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 тра, 2024 07:40
PUnder написав: sens написав: Amethyst написав:
рівно 5000
Не перевіряв,думаю що заради 1 копійки краще не ризикувати
2 рази на місяць роблю купку платежів по 5тгрн рівно. Все ок, без комісії. Але то може ще від пакету залежить.
Купку - це +/- скільки, якщо не секрет? Бо планував використати як транзитник і потім пуляти по 10-15 сепних п'ятитисячних платежів у місяць, але чи не заблочить банка за таку активність, що явно використовується для уходу від коміса?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 891
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2024 17:17
1finanсier
10-14 шт. Але це все офіційно зароблені гроші. Якщо у вас по іншому транзитник то щоб не спитали звідки і що транзитите.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:37
Amethyst написав:
Але у мене з/п-картка в тарифі Смарт
Я правильно зрозумів, у тарифах пакету Смарт прибрали щомісячну оплату 10 грн.?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2839
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:59
reef написав: Amethyst написав:
Але у мене з/п-картка в тарифі Смарт
Я правильно зрозумів, у тарифах пакету Смарт прибрали щомісячну оплату 10 грн.?
Так, давно, більше року мабуть
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5412
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1038 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens
, Sense Bank
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1269
|618197
|
|
|1018
|541760
|
|
|1414
|941001
|
|