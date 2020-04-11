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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2024 21:59
хочу трохи погризти цей кактус
який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30
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KVV
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Додано: Вів 26 лис, 2024 00:49
KVV написав:
хочу трохи погризти цей кактус
який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30
Дивно. У мене в робочі дні від 2 до 10хв. На вихідних десь година дві (мабуть руцями роблять) але щоб декілька днів то такого не було. Відправляю на пумб і моно
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27
20 хв не можу з"єднатися із колл-центром, всі фахівці зайняті... ще і робот на кожен дзвінок "чого ізволітє?".... WTF
трохи задовбався вже слухати їхню музику, це якийсь ппц, а не служба підтримки
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DmitryZP
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Додано: Вів 26 лис, 2024 14:40
це якийсь треш, я такого лайна давно не бачив
дочекався у вайбері спеціалиста, поставив запитання, отримав відповідь що розмову завершено, пройдіть ідентифікацію через цього бота, відправив номер телефону, отримав смс, ввів його - отримав повідомлення що наразі є технічні складнощі і тому мене з"єднують із оператором....
я попереднього чекав 10 хв...
я так розумію банк на вихід готується?
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DmitryZP
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Додано: Вів 26 лис, 2024 19:29
У банки інший напрямок. Ви для них не цікаві. Справжні клієнти не спілкуються з ботами, а приходять у центральнн відділення до менеджера.
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acsir
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Додано: Сер 27 лис, 2024 14:10
acsir написав:
У банки інший напрямок. Ви для них не цікаві. Справжні
клієнти не спілкуються з ботами, а ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶я̶т̶ь̶ ̶ приіздять з кортежем
у центральнн відділення до менеджера.
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лис, 2024 14:14
DmitryZP написав:
це якийсь треш, я такого лайна давно не бачив
дочекався у вайбері спеціалиста, поставив запитання, отримав відповідь що розмову завершено, пройдіть ідентифікацію через цього бота, відправив номер телефону, отримав смс, ввів його - отримав повідомлення що наразі є технічні складнощі і тому мене з"єднують із оператором....
я попереднього чекав 10 хв...
я так розумію банк на вихід готується?
ніт
Це в них завжди такий високий корпоративний стандарт обслуговування.
Я раза два чекав десь 20-50 хвилин
Так,
в мене був час на таку дурню (і в очікуванні сидів слухав свою улюблену музику)
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Додано: Вів 11 лют, 2025 17:37
А у вас після сьогоднішнього оновлення додаток працює? В мене почав тупо вилітати
Телефон сяомі. Завжди стабільно працював
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PUnder
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Додано: Вів 11 лют, 2025 17:43
PUnder написав:
А у вас після сьогоднішнього оновлення додаток працює? В мене почав тупо вилітати
Телефон сяомі. Завжди стабільно працював
Агаа, зрозумів. У мене верс. 1.44.6, оновлена 23 січ. Все чікі-пікі
Інш оновлень не пропонують
Тобто, цю пропускаємо
-= POCO F5 =-
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Amethyst
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