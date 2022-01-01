Цікаво, що після закриття всіх старих рахунків залишився доступ у аппку СА+ .
Ніби підштовхують до потенційно можливого дистанційного відкриття діджиталок?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 кві, 2025 12:18
Цікаво, що після закриття всіх старих рахунків залишився доступ у аппку СА+ .
Ніби підштовхують до потенційно можливого дистанційного відкриття діджиталок?
Додано: Сер 16 кві, 2025 18:50
Мені після закриття рахунків пише, що обліковий запис не знайдено і пише перевірити активність рахунків. Як я маю це зробити, якщо у апку не пускає - не ясно.
Додано: Нед 20 кві, 2025 22:42
Re: Креді Агріколь Банк
Христос Воскрес!
Міцного здоров'я всім та віри в перемогу!
Шановне товариство!
У діджитал картці відключається смс-інформування, щоб не сплачувати зайві кошти?
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:04
Додано: Сер 30 кві, 2025 22:05
Re: Креді Агріколь Банк
Цікавий банк, в касі не можна оплатити платіж з картки, лише готівкою.
Бачу по коментах це совок совком.
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:00
А є на форумі користувачі пакету La Force?
Цікавлять які є зараз від нього переваги та користь?
Які пропозиції банк надає в Мастеркард Більше?
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