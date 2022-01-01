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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 12:18

Цікаво, що після закриття всіх старих рахунків залишився доступ у аппку СА+ .
Ніби підштовхують до потенційно можливого дистанційного відкриття діджиталок?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 18:50

  flysoulfly написав:Цікаво, що після закриття всіх старих рахунків залишився доступ у аппку СА+ .
Ніби підштовхують до потенційно можливого дистанційного відкриття діджиталок?

Мені після закриття рахунків пише, що обліковий запис не знайдено і пише перевірити активність рахунків. Як я маю це зробити, якщо у апку не пускає - не ясно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:42

Re: Креді Агріколь Банк

Христос Воскрес!
Міцного здоров'я всім та віри в перемогу!

Шановне товариство!
У діджитал картці відключається смс-інформування, щоб не сплачувати зайві кошти?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:04

  V2 написав:Христос Воскрес!
Міцного здоров'я всім та віри в перемогу!

Шановне товариство!
У діджитал картці відключається смс-інформування, щоб не сплачувати зайві кошти?
більше року тому відключалось,
Якщо пам'ятаю - робив дзвінком на гарячу лінію. Але там влітку щось в тарифах змінювалось щодо смс
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 22:05

Re: Креді Агріколь Банк

Цікавий банк, в касі не можна оплатити платіж з картки, лише готівкою.
Бачу по коментах це совок совком.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:00

А є на форумі користувачі пакету La Force?
Цікавлять які є зараз від нього переваги та користь?
Які пропозиції банк надає в Мастеркард Більше?
Arbitr
 
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