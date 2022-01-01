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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Кристал Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:13

Кристал Банк

Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Кристалбанк — комерційний банк в Україні, за класифікацією Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом. Заснований у 2014 році.

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Кристалбанк
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:59

  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Маловато будет... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:56

  darmet написав:
  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Маловато будет... :wink:


акцент на повышение , а не окончательный %
sens
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Повідомлень: 13001
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:30

  sens написав:
  darmet написав:
  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Маловато будет... :wink:


акцент на повышение , а не окончательный %

После роста ставок, резкое падение. Качели вверх,качели вниз...
nord
 
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