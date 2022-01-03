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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Кристал Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:13

Кристал Банк

Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Кристалбанк — комерційний банк в Україні, за класифікацією Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом. Заснований у 2014 році.

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Кристалбанк
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:59

  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

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darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:56

  darmet написав:
  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Маловато будет... :wink:


акцент на повышение , а не окончательный %
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:30

  sens написав:
  darmet написав:
  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

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акцент на повышение , а не окончательный %

После роста ставок, резкое падение. Качели вверх,качели вниз...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:15

что открывать для покупки валюты?
Счета? Карты?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:49

  emeta написав:что открывать для покупки валюты?
Счета? Карты?

карты? это недобанк. сомневаюсь что там такое есть. как и приложение.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:59

  vitaliiangel написав:
  emeta написав:что открывать для покупки валюты?
Счета? Карты?

карты? это недобанк. сомневаюсь что там такое есть. как и приложение.


приложение есть вроде бы, но валютообмен он-лайн только
а сколько стоит открытие текущих?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:13

  emeta написав:
  vitaliiangel написав:
  emeta написав:что открывать для покупки валюты?
Счета? Карты?

карты? это недобанк. сомневаюсь что там такое есть. как и приложение.


приложение есть вроде бы, но валютообмен он-лайн только
а сколько стоит открытие текущих?

счета по 100 грн.
0,3% пополнение
0,5% валютообмен
1% снятие

мне в доме быта у жд вокзала такие цифры назвали
vitaliiangel
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