Кристал Банк

Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
Кристалбанк — комерційний банк в Україні, за класифікацією Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом. Заснований у 2014 році.
sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
Маловато будет...
акцент на повышение , а не окончательный %
После роста ставок, резкое падение. Качели вверх,качели вниз...