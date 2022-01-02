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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 14:37
[quote="5611181:sergii_naushenko"]Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?[/quot
Відділення
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sens
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:10
sens
Київ
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sergii_naushenko
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:52
sergii_naushenko написав:sens
Київ
Тільки що у відділенні все робите,так само по закінченні. Немає ніякого онлайн в додатку
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sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:44
Не є клієнтом банку.
Прошу підказати, хочу почати конвертаційні розміщувати - що потрібно відкрити, чим користуватися і бажано все це з мінімальними витратами. Дякую.
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idealstorm
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:58
idealstorm написав:Не є клієнтом банку
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Прошу підказати, хочу почати конвертаційні розміщувати - що потрібно відкрити, чим користуватися і бажано все це з мінімальними витратами. Дякую.
Посетить отделение банка.
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Danik
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:21
Danik
Так, а что будут впаривать и от чего отказываться ?)
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idealstorm
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:57
idealstorm написав:Danik
Так, а что будут впаривать и от чего отказываться ?)
велике відділення
прийшли,повідомити про свої наміри,пообіцяти подумати якщо будуть пропонувати,зробити справу,покинути відділення.
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sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:39
sens
Тепер зрозуміло, чому лічильник повідомлень у вас такий вееееликий
бо все бла бла бла
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idealstorm
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