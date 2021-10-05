[quote="5611181:sergii_naushenko"]Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?[/quot
Відділення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 14:37
[quote="5611181:sergii_naushenko"]Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?[/quot
Відділення
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:52
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:44
Re: Львів Банк
Не є клієнтом банку.
Прошу підказати, хочу почати конвертаційні розміщувати - що потрібно відкрити, чим користуватися і бажано все це з мінімальними витратами. Дякую.
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:58
Додано: Вів 22 сер, 2023 15:57
Додано: Сер 30 сер, 2023 19:26
idealstorm
Якщо комусь цікаво.
Відкрив у них сьогодні.
Впарили дві віртуальні картки (UAH та EUR). Безкоштовні. Сказали, що без них депо не відкриють.
Картку в EUR для жодних інших цілей використати неможливо.
Сенс її відкривати?
З неприємного. За 2-3 дні до завершення терміну конвертдепо треба замовити його видачу ц
через колл-центр, щоб "валюту замовили спеціально для вас"
З таким стикаюсь вперше.
Сума далека від верхньої межі навіть клубу 100.
Попередні замовлення депо - означає, що у вільному продажі в них євро нема, так розуміти?
Я в касі не перепитував наявність, бо було багато клієнтів.
Від європейського банку очікував кращого
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