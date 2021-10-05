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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:14

Re: Львів Банк

  sergii_naushenko написав:Від європейського банку очікував кращого

Довго перечитував назву банку...
Де Ви побачили 'європейський'?
undeadserf
 
Повідомлень: 88
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:42

  undeadserf написав:
  sergii_naushenko написав:Від європейського банку очікував кращого

Довго перечитував назву банку...
Де Ви побачили 'європейський'?

Банк Львів був створений у 1990 році. У 2007 році став банком повністю з іноземним капіталом. 29 січня 2019 року 51% акцій банку викупив Швейцарський фонд responsAbility, а в 2022 році Північна Екологічна Фінансова Корпорація Nefco викупила 13, 94% акцій банку.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:54

  nord написав:
  undeadserf написав:
  sergii_naushenko написав:Від європейського банку очікував кращого

Довго перечитував назву банку...
Де Ви побачили 'європейський'?

Банк Львів був створений у 1990 році. У 2007 році став банком повністю з іноземним капіталом. 29 січня 2019 року 51% акцій банку викупив Швейцарський фонд responsAbility, а в 2022 році Північна Екологічна Фінансова Корпорація Nefco викупила 13, 94% акцій банку.


мабуть ЗахидноЕвропейський :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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