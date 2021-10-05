Довго перечитував назву банку...
Де Ви побачили 'європейський'?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:14
Re: Львів Банк
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:42
Банк Львів був створений у 1990 році. У 2007 році став банком повністю з іноземним капіталом. 29 січня 2019 року 51% акцій банку викупив Швейцарський фонд responsAbility, а в 2022 році Північна Екологічна Фінансова Корпорація Nefco викупила 13, 94% акцій банку.
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:54
мабуть ЗахидноЕвропейський
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