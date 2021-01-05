RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Львів Банк

Львів Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 15:22

  Americano написав:не розумію чому у Києві, "аж" 1 відділення, це дуже не зручно, планує банк розширити мережу відділень?

У Львові суцільні черги у відділеннях, аж шкода втомлених касирів.[/quote]

а в Києві банк "Київ" збанкрутував :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

А ще "Старокиївський" і "Київська Русь" :mrgreen:
nord
 
Повідомлень: 367
З нами з: 25.07.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 23:26

Купівля валюти на 50000 грн

Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 201
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 02:08

  mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.

Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
lara_08
 
Повідомлень: 898
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 08:46

  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.

Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
з депозитів,у березні квітні травні видавали виключно 1996,1999,2001,2003 та 2006. Ніяких синіх банкнот.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14834
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 12:55

  sens написав:
  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.

Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
з депозитів,у березні квітні травні видавали виключно 1996,1999,2001,2003 та 2006. Ніяких синіх банкнот.

Євро новими купюрами по 50.
lara_08
 
Повідомлень: 898
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 17:19

Всім дякую!
mogicanin1986
 
Повідомлень: 201
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:02

Re: Львів Банк

Потрібно відкривати одночасно депозити у грн та доларах у Львові? Чи можна тільки 1 депозит вибрати? Видадуть 1 чи 2 депозитні карти по валюті?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 647
З нами з: 16.10.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1 ... 6, 7, 8
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
77 24905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 18:14
cohan
Банк 3/4 1, 2, 3
sens » П'ят 08 січ, 2021 16:22
22 5064
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 18:07
J
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 18, 19, 20
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
194 108947
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 16:14
myko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron