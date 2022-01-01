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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 15:22

  Americano написав:не розумію чому у Києві, "аж" 1 відділення, це дуже не зручно, планує банк розширити мережу відділень?

У Львові суцільні черги у відділеннях, аж шкода втомлених касирів.[/quote]

а в Києві банк "Київ" збанкрутував :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

А ще "Старокиївський" і "Київська Русь" :mrgreen:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 23:26

Купівля валюти на 50000 грн

Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 02:08

  mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.

Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 08:46

  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.

Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
з депозитів,у березні квітні травні видавали виключно 1996,1999,2001,2003 та 2006. Ніяких синіх банкнот.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 12:55

  sens написав:
  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.

Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
з депозитів,у березні квітні травні видавали виключно 1996,1999,2001,2003 та 2006. Ніяких синіх банкнот.

Євро новими купюрами по 50.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 17:19

Всім дякую!
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:02

Re: Львів Банк

Потрібно відкривати одночасно депозити у грн та доларах у Львові? Чи можна тільки 1 депозит вибрати? Видадуть 1 чи 2 депозитні карти по валюті?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:47

Re: Львів Банк

lara_08 написав:Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. .
Навіщо депозит у грн для зняття валюти без комісії?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:05

Re: Львів Банк

2XL написав: Навіщо депозит у грн для зняття валюти без комісії?

Депозит у гривні непотрібний.
Zochan
 
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