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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:15

  Andey написав:
  Zochan написав:
2XL написав: Навіщо депозит у грн для зняття валюти без комісії?

Депозит у гривні непотрібний.

добре, яку тоді відкривати безкоштовну гривневу картку для цілей валютообміну? гривню ж треба завести якось.
чи цей обмін тільки у відліленні не через додаток?
майже у всіх банків де доступно такий обмін необхідно два рахунки, якщо комісія влаштовують то ок,якщо довподоби без комісії то морозите кошти на депозиті і отримуєте рахунки з безкоштовним зняттям,є виключення,такі як Укрексімбанк,але можна зробити віртуальну дві картки
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:22

Re: Львів Банк

про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:32

Re: Львів Банк

Andey написав:про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
Якщо без депозиту: гривнева фізична картка 50грн. або безкоштовна віртуальна.
Zochan
 
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