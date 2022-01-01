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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:30
Zochan написав:
Картка закінчується 12/23, потрібно перевипускати чи тут так само як в інших банках (продовжують термін користування карткою)?
У відділенні новий
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Додано: Вів 12 гру, 2023 12:56
чи можна купити метали у відділеннях?
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soo
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:42
Планові технічні роботи
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас, що 6 січня 2024 року в період з 09:00 до 12:00 у зв'язку із проведенням планових технічних робіт не працюватиме інтернет-банкінг.
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Zochan
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