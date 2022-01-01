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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:30

  Zochan написав:Картка закінчується 12/23, потрібно перевипускати чи тут так само як в інших банках (продовжують термін користування карткою)?

У відділенні новий
sens
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Повідомлень: 15285
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:56

Re: Львів Банк

чи можна купити метали у відділеннях?
soo
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11.01.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:42

Re: Львів Банк

Планові технічні роботи
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас, що 6 січня 2024 року в період з 09:00 до 12:00 у зв'язку із проведенням планових технічних робіт не працюватиме інтернет-банкінг.
Zochan
 
Повідомлень: 951
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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