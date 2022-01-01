У відділенні новий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:30
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:56
Re: Львів Банк
чи можна купити метали у відділеннях?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:42
Re: Львів Банк
Додано: Вів 16 січ, 2024 16:58
Re: Львів Банк
банк повільно, але скурвлюється
набрали молодь, ніби з ними якісь тренінги проводять, але певно користі з тих тренінгів мало: менеджери - некомпетентні.
в персоналу невпинне бажання на будь-чому нагріти клієнта
співпрацюю з банком років з 10: хоч і зайшли нові власники з новим керівництвом - стало гірше
Додано: Сер 13 бер, 2024 14:52
Re: Львів Банк
Надійшло в застосунок: "З 22.03.2024 року, Ви будете отримувати смс-повідомлення про здійснені операції по рахунку від суми 200 грн."
Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:57
С 22.03 комисс за сдергивание с депозитки 5 грн. Вероятно, и со всех дебеток, тарифы не смотрел. Инфо от КЦ после того, как не смог сдернуть %% по столбику. Пришлось мобильный пополнить, здесь это можно с копейками.
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