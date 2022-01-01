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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:50

Re: Львів Банк

l_e_x написав:Застосунок видає помилку з'єднання з сервером. Це у всіх так?
Вже запрацював.
Zochan
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
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  #<1 ... 13141516
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