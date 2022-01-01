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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:50
l_e_x написав:Застосунок видає помилку з'єднання з сервером. Це у всіх так?
Вже запрацював.
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