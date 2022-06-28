Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 27 лип, 2022 03:20
А зарахування виплат Фонду на КДВ Приватбанку без комісії?
kharkiver
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Додано: Сер 27 лип, 2022 03:36
kharkiver написав:
А зарахування виплат Фонду на КДВ Приватбанку без комісії?
Так.
Gost2013
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Додано: Сер 27 лип, 2022 09:15
Goodman написав: brainybird написав:
мне пришло смс из тассбанка что можно приходить
мне тоже пришло , работает тигипич с клиенской базой.
вот тебе и персональние данние - просто взяли базу "своих" инн и конули на фонд - и на руках картина .
************
тас уже суету навел и волни в тазику
"Шановні клієнти, звертаємо увагу на введення з 26.07.2022 нового тарифу за картками...
https://tascombank.ua/news/do-uvagy-vla
... 0012c48243
Фактически позволяют внести средства для последующих покупки валюты и размещения их на депозите."
витянув гривні , занеси їх доларами та...... втрать на курс різницях.
люди як гуси, тре щіпати по чуть, аби не гиготали
PS
дзвонив 3700 - виплати є , кількість виплат по кількості вкладів.
питали на яку карту кинути. Сервіс....
Мне тоже пришло СМС от ТАС , хотя никогда не был их клиентом
п.с. в Привате без очереди и каких либо вопросов выдали лимит , это в крупном отделении, в мелком сказали под заказ на завтра, заказ можно сделать в П24.
Vadim_
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Додано: Сер 27 лип, 2022 09:21
darmet написав: Vadim_ написав: darmet написав:
Когда следующая очередь?
С 2 августа.
п.с. Я в очереди.
Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами.
Уже, очереди нету.
Vadim_
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:37
nord написав: Анюта написав: Vadim_
тогда понятно,по пути попробую завтра в отделении,ну если не дозвонюсь,но и там очереди не малые.
А я попробую дозвониться в приват. Может, ближе к ночи будет меньше народа. Когда получал через приват возмещение денег, которые были на текущем счете, все прошло быстро. Отпишусь по результату.
Деньги на карточке. Прощай Мега.
nord
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:34
во всех банках агентах выдают в пределах лимита или можно всю сумму получить если свыше лимита?
alkhimik
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:54
alkhimik написав:
во всех банках агентах выдают в пределах лимита или можно всю сумму получить если свыше лимита?
За всех не знаю, а в Привате сказали, что только лимит.
nord
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:57
alkhimik написав:
во всех банках агентах выдают в пределах лимита или можно всю сумму получить если свыше лимита?
Готівка - сто,на рахунок - анлім, якщо що то долар па29,25
sens
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:52
Ребят,может кто-то подскажет.Можно ли дистанционно стать клиентом какого-то из банков-ПУМБ,Укргазбанк,Пивденний?
Scotch
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:20
Scotch написав:
Ребят,может кто-то подскажет.Можно ли дистанционно стать клиентом какого-то из банков-ПУМБ,Укргазбанк,Пивденний?
ПУМБа та Газ вміють у Дію, але Газ глючить при кожній нагоді.
klug
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