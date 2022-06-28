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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 45464748

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 06:51

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  demichh написав:Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?

в пумбе прямим текстом - "Виплата грошових коштів, "ФІО,ІПН", АТ МЕГАБАНК.
все добре, тільки ПУМБА рожає пітора дні і на вечір.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 06:52

  Raymond написав:
  demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?

якщо не секрет, навіщо?
Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.


Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50)
Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:20

  Raymond написав:
  demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?

якщо не секрет, навіщо?
Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.


Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50)
Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде :twisted:


Так выплаты от фгвфл это подтверждение происхождение средств (в некоторых местах). Поэтому и спрашиваю где по Сичи получать, чтоб видно- откель бабки.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:09

  demichh написав:
  Raymond написав:
  demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?

якщо не секрет, навіщо?
Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.


Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50)
Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде :twisted:


Так выплаты от фгвфл это подтверждение происхождение средств (в некоторых местах). Поэтому и спрашиваю где по Сичи получать, чтоб видно- откель бабки.


Так на карту для виплат теж можуть виплатити кошти, потім при отримання з привату - квитанція чи чек що отримали з банку, а не десь їх друкували.
Raymond
 
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