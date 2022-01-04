Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
якщо не секрет, навіщо? Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.
Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50) Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде
гонтарева теж з арсенієм людям не пропонували і не заохочували покупати соціальний доляр
demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
якщо не секрет, навіщо? Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.
Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50) Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде
Так выплаты от фгвфл это подтверждение происхождение средств (в некоторых местах). Поэтому и спрашиваю где по Сичи получать, чтоб видно- откель бабки.
demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
якщо не секрет, навіщо? Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.
Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50) Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде
Так выплаты от фгвфл это подтверждение происхождение средств (в некоторых местах). Поэтому и спрашиваю где по Сичи получать, чтоб видно- откель бабки.
Так на карту для виплат теж можуть виплатити кошти, потім при отримання з привату - квитанція чи чек що отримали з банку, а не десь їх друкували.