candidat написав:Сегодня с утра никто не заходил на сайт банка? Не пойму, что это было. Перешёл с сайта Фонда, так открылось что-то такое непонятное, на вид вроде бы сайт МИБа, но все тексты такие, как будто их с русского на украинский переводил первоклассник-двоечник. А сейчас зашёл, так вроде всё нормально
Народний депутат Петро Порошенко через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд. З них він заробить 50 млн грн неоподаткованого прибутку, - пише експерт Валентин Гладких з посиланням на фінансові документи купівлі облігацій.
Експерт зазначає, що Петро Порошенко заробить з донатів українців 50 млн грн. завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки операція проводиться через Міжнародний інвестиційний банк, що належить Порошенку.
Уточніть, будь ласка, з тих кто тут мав заробітні проєкти, як зараз користуєтесь, бо наразі із-за персональних санкцій на Петра Порошенко, йому вимкнули платіжні системи всі, тобто карток "віза" нема, перевели до іншого банку чи як взагалі?
aanonimovic594 написав:Уточніть, будь ласка, з тих кто тут мав заробітні проєкти, як зараз користуєтесь, бо наразі із-за персональних санкцій на Петра Порошенко, йому вимкнули платіжні системи всі, тобто карток "віза" нема, перевели до іншого банку чи як взагалі?
власне порох і МІБ це різні структури. на МІБ жодних санкцій не було. клієнтом не є і не хочу, але 99% шо картки Visa працюють
aanonimovic594 написав:Уточніть, будь ласка, з тих кто тут мав заробітні проєкти, як зараз користуєтесь, бо наразі із-за персональних санкцій на Петра Порошенко, йому вимкнули платіжні системи всі, тобто карток "віза" нема, перевели до іншого банку чи як взагалі?
власне порох і МІБ це різні структури. на МІБ жодних санкцій не було. клієнтом не є і не хочу, але 99% шо картки Visa працюють
На їх сайті як раз і інформація про те, що картки не працюють
"Вимушені повідомити, що Національним банком України прийнято рішення про скасування реєстрації АТ «МІБ» як учасника міжнародних платіжних систем (надалі - МПС) Visa International, Intelexpress і Western Union. Формальною причиною для прийняття такого рішення, відповідно до повідомлення регулятора, є Указ Президента України від 12.02.2025 р. №81/2025 про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до одного із власників АТ «МІБ» Петра ПОРОШЕНКА."