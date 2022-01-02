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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2026 11:06
Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
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diagnostika
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Додано: Вів 16 чер, 2026 12:11
diagnostika написав:
Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
Обратитесь в чат Tab Finance, там присутствует зам.председателя правления банка Бочаров, поможет решить данную ситуацию.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 13:26
diagnostika написав:
Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
БАНКА вже не така, як 8-7 років тому, коли давали дуже гарні відсотки у гривні на місяць 11%, тримав тав великі суми...
у 2024(травень) закінчив 10 річну співпрацю,
4 місяця тому закрили відділеня
що казати? не рекомендую туди заносити гроші взагалі
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Додано: Вів 16 чер, 2026 19:21
Solar_simfi написав:
Попався і я...
Після письмової заяви і певного розголосу, гроші повернули на вказаний IBAN іншого банку на другий день без надання
фотографій паспорта та РНОКПП
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