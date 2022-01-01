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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 07:35
yaroslav_demkovych написав:
Цікаво, що відбувається з банком, якщо його власника садять за держзраду
Власник не Богуслаєв. Власник Мотор Гарант
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