Власник не Богуслаєв. Власник Мотор Гарант
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 07:35
Додано: Нед 23 жов, 2022 09:06
Re: Мотор-Банк
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:46
Он всё равно до суда не доживёт. Он и так еле на ногах стоит - возраст и рак.
Поэтому вся эта шумиха с Богуслаевым - показуха от СБУ.
Богуслаєва звинувачують у роботі на Росію – продавав деталі до літаків, які бомблять Україну.
Крім того, співпрацював з російськими спецслужбами. Його затримали за колабораціонізм та пособництво РФ.
Продавал когда до войны??? Завод после 14г. уже ничего не продавал никому, завод был продан китайцам. А до войны все предприятия работали у нас на рашу.
После 14г. завод занимался ремонтом двигателей на вертолёты МИ. Кстати я только в 15 году узнал, что вертолётов МИ очень много работают в США и много летают под миссией ООН.
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