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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 07:35
yaroslav_demkovych написав:
Цікаво, що відбувається з банком, якщо його власника садять за держзраду
Власник не Богуслаєв. Власник Мотор Гарант
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:06
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:25
Либо перекупят, но кому сейчас такое добро надо, либо в утиль.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:46
Он всё равно до суда не доживёт. Он и так еле на ногах стоит - возраст и рак.
Поэтому вся эта шумиха с Богуслаевым - показуха от СБУ.
Богуслаєва звинувачують у роботі на Росію – продавав деталі до літаків, які бомблять Україну.
Крім того, співпрацював з російськими спецслужбами. Його затримали за колабораціонізм та пособництво РФ.
Продавал когда до войны??? Завод после 14г. уже ничего не продавал никому, завод был продан китайцам. А до войны все предприятия работали у нас на рашу.
После 14г. завод занимался ремонтом двигателей на вертолёты МИ. Кстати я только в 15 году узнал, что вертолётов МИ очень много работают в США и много летают под миссией ООН.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:57
Игорь Алексеевич написав:
Он всё равно до суда не доживёт. Он и так еле на ногах стоит - возраст и рак.
Поэтому вся эта шумиха с Богуслаевым - показуха от СБУ.
Богуслаєва звинувачують у роботі на Росію – продавав деталі до літаків, які бомблять Україну.
Крім того, співпрацював з російськими спецслужбами. Його затримали за колабораціонізм та пособництво РФ.
Продавал когда до войны??? Завод после 14г. уже ничего не продавал никому, завод был продан китайцам. А до войны все предприятия работали у нас на рашу.
После 14г. завод занимался ремонтом двигателей на вертолёты МИ. Кстати я только в 15 году узнал, что вертолётов МИ очень много работают в США и много летают под миссией ООН.
Он и после 2014 торговал с рашкой. А возраст совсем не мешал развлекаться в дорогих кабаках со шлюхами.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 12:54
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Додано: Пон 24 жов, 2022 13:54
ТА на днях, можливо навіть сьогодні
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yaroslav_demkovych
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Додано: Пон 24 жов, 2022 15:34
yaroslav_demkovych написав:
ТА на днях, можливо навіть сьогодні
А что у нас только по законам СБУ теперь ликвидируют банки??? Надо дождаться суда и пусть он всё решает, кто и когда что продавал. А то СБУ сидело в носу все годы ковырялось, типа слушали тел. разговоры и теперь по ним решило всё закрыть. Надо более существенные доки, может они и есть, то тогда суд пусть разбирается
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Игорь Алексеевич
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Пон 24 жов, 2022 13:40
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