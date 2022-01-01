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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 17:33
Alien написав:
Ну з достатньо суттєвих - фото підтвердження громадянства рашки цього зрадника України вже "схеми" опублікували. До того ж як відомо сам мотор банка доволі сильно кептивна і суттєвого впливу на БСУ виведення його з ринку не матиме. Як і навантаження на фонд. Кілька десятків працівників втратять роботу - фактично це основний негатив
Так у нас практически все олигархи и политики имеют по 2, а то и по 5 гражданство. Типа на все случаи жизни.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:33
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greenozon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:36
greenozon написав:
https://petition.president.gov.ua/petition/167538
Если мы стремимся в Европу, но не в чуркистан, то давайте дождёмся решения суда.
Мне по барабану Богуслаев и Мотор банк, но хочется жить не по понятиям, а по законам.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:01
greenozon написав:БОГУСЛАЄВ - ГРОМАДЯНИН рф !!!!!!!!!!!!
22 роки
Єто ппц товариші...
Колектив з тобою не згоден
"
24 Жовтня 2022
Президенту України
В.О.Зеленському,
Голові Верховної Ради України
Р.О.Стефанчуку,
Секретарю РНБО України
О.М.Данілову,
В.о. Голови СБУ В.В.Малюку
Звернення трудового колективу АТ «МОТОР СІЧ»
У ці тяжкі часи, коли Україна проходить випробування на міцність та спроможність дати відсіч ворогу, наш трудовий колектив завдяки зусиллям Героя України, президента АТ «МОТОР СІЧ», генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки В.О.Богуслаєва стабільно працює й зміцнює обороноздатність України. За його ініціативи в складних умовах на підприємстві створена нова для України вертольотобудівна галузь промисловості. Сьогодні ми єдині в країні виробляємо лопаті для гвинтокрилів, освоюємо сучасне виробництво лопатей з композитних матеріалів, розробляємо нові авіаційні двигуни.
В.Богуслаєв – талановитий керівник, людина, безкінечно віддана Україні. Прийнявши естафету від своїх попередників, він протягом 30 років зумів не тільки зберегти підприємство, а й технологічні, конструкторські та виробничі потужності, зробив усе для розвитку школи авіаційного двигунобудування.
Наразі ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника.
За дорученням трудового колективу,
Голова ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» С.А.Войтенко
Голова профспілкового комітету підприємства М.І.Труш
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GALeon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:31
GALeon написав:
greenozon написав:БОГУСЛАЄВ - ГРОМАДЯНИН рф !!!!!!!!!!!!
22 роки
Єто ппц товариші...
Колектив з тобою не згоден
"
24 Жовтня 2022
Президенту України
В.О.Зеленському,
Голові Верховної Ради України
Р.О.Стефанчуку,
Секретарю РНБО України
О.М.Данілову,
В.о. Голови СБУ В.В.Малюку
Звернення трудового колективу АТ «МОТОР СІЧ»
У ці тяжкі часи, коли Україна проходить випробування на міцність та спроможність дати відсіч ворогу, наш трудовий колектив завдяки зусиллям Героя України, президента АТ «МОТОР СІЧ», генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки В.О.Богуслаєва стабільно працює й зміцнює обороноздатність України. За його ініціативи в складних умовах на підприємстві створена нова для України вертольотобудівна галузь промисловості. Сьогодні ми єдині в країні виробляємо лопаті для гвинтокрилів, освоюємо сучасне виробництво лопатей з композитних матеріалів, розробляємо нові авіаційні двигуни.
В.Богуслаєв – талановитий керівник, людина, безкінечно віддана Україні. Прийнявши естафету від своїх попередників, він протягом 30 років зумів не тільки зберегти підприємство, а й технологічні, конструкторські та виробничі потужності, зробив усе для розвитку школи авіаційного двигунобудування.
Наразі ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника.
За дорученням трудового колективу,
Голова ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» С.А.Войтенко
Голова профспілкового комітету підприємства М.І.Труш
"
бугага
в традициях совка, по ходу сочиняли в кремле.
надо войтенка и труша за яйки подвесить, пускай рассказывают какой "трудовой коллектив" давал такое поручение.
трудовой коллектив фсб?
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deneg net
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:36
deneg net написав: GALeon написав:
greenozon написав:БОГУСЛАЄВ - ГРОМАДЯНИН рф !!!!!!!!!!!!
22 роки
Єто ппц товариші...
Колектив з тобою не згоден
"
24 Жовтня 2022
Президенту України
В.О.Зеленському,
Голові Верховної Ради України
Р.О.Стефанчуку,
Секретарю РНБО України
О.М.Данілову,
В.о. Голови СБУ В.В.Малюку
Звернення трудового колективу АТ «МОТОР СІЧ»
У ці тяжкі часи, коли Україна проходить випробування на міцність та спроможність дати відсіч ворогу, наш трудовий колектив завдяки зусиллям Героя України, президента АТ «МОТОР СІЧ», генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки В.О.Богуслаєва стабільно працює й зміцнює обороноздатність України. За його ініціативи в складних умовах на підприємстві створена нова для України вертольотобудівна галузь промисловості. Сьогодні ми єдині в країні виробляємо лопаті для гвинтокрилів, освоюємо сучасне виробництво лопатей з композитних матеріалів, розробляємо нові авіаційні двигуни.
В.Богуслаєв – талановитий керівник, людина, безкінечно віддана Україні. Прийнявши естафету від своїх попередників, він протягом 30 років зумів не тільки зберегти підприємство, а й технологічні, конструкторські та виробничі потужності, зробив усе для розвитку школи авіаційного двигунобудування.
Наразі ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника.
За дорученням трудового колективу,
Голова ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» С.А.Войтенко
Голова профспілкового комітету підприємства М.І.Труш
"
бугага
в традициях совка, по ходу сочиняли в кремле.
надо войтенка и труша за яйки подвесить, пускай рассказывают какой "трудовой коллектив" давал такое поручение.
трудовой коллектив фсб?
поспілкуйся з працівниками мотора - більшість якраз саме за свого Богуслаєва, т.я. вони також за єдіненіє з рашкою
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GALeon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:21
GALeon
а кто их будет спрашивать?
кто хочет в рашу, то чемодан, вокзал, раша.
война в стране, и свою позицию пускай доказывают делом или на фронте, а не языком.
хотел бы я посмотреть, что было бы с человеком во время второй мировой, если бы он был за Германию.
они ж мечтают про возврат совка, так может пора устроить и меры совка?
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deneg net
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