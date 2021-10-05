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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 16:24

тільки гляньте що це чмо накрало

https://zaxid.net/boguslayev_sud_aresht ... o_n1553349
greenozon
 
Повідомлень: 14426
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
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  #<1234
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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