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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:48

Богуслаєв потрапив в 10 пакет санкцій ЄС.
Ромасик
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Повідомлень: 6011
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 813 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:20

Країна має знати своїх героїв
і клієнти банку теж

greenozon
 
Повідомлень: 14771
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:22

Здесь из клиентов только сотрудники Мотор Сич
Зарплатный проект вот и весь профиль банка
emeta
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Повідомлень: 2305
З нами з: 19.03.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 190 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:28

  greenozon написав:Країна має знати своїх героїв
і клієнти банку теж


и таких мразей, влиятельных и опасных, - тысячи у нас. Везде. :cry:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 13.01.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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