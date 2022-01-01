Мотор-Банк

Додано: Вів 21 бер, 2023 09:47

la9 написав: А как банка себя чувствует? Как отдавала или отдает доллары? А как банка себя чувствует? Как отдавала или отдает доллары?

Банка ніколи не була орієнтована на роздріб. Обслуговувала Мотор Січ, підприємства супутники та сім'ю Богуслаєва. Типічно кептивний банчок. Максимум хто їх цікавив - це були пенсіонери з гривнею. Під них робились якісь акції, заманухи та плюшки. Кошти банка ніколи особливо не пилососила - оскільки її пропозиції не були особливо цікавими - середні по ринку - так умови були кращими ніж у європейців з їх від'мними ставками чи привату, втім знайти кращі умови ніж тут в банках середньої руки завжди було не складно.Шкандалів з невіддачею вкладів у банку ніколи не було - те що залучала - завжди видавала вчасно та в повному обсязі. Втім те що так було колись не значить що так буде і надалі. Наразі банка токсична через те, що нею повністю володіє особа, яка знаходиться під арештом з оголошенням про підозру у державній зраді. Банка невеличка - тому виведення її з ринку взагалі ніяк не позначиться на банківській системі України, а це значить що рішення може бути прийняте швидко і рішуче. Тому особисто я не рекомендував би розміщення коштів тут. Гарний курс - це ризик. Втім якщо курс НБУ найближчим часом не змінить а банк пустять під ніж - втрати на "каклєті" будуть не такі й великі - близько 50 коп. на доларі. Тому гусари завжди можуть перевірити свою вдачу.Особисто я не гусар, тому пас