Мотор-Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:22
Здесь из клиентов только сотрудники Мотор Сич
Зарплатный проект вот и весь профиль банка
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:28
Додано: Вів 21 бер, 2023 09:46
Додано: Вів 21 бер, 2023 09:47
Банка ніколи не була орієнтована на роздріб. Обслуговувала Мотор Січ, підприємства супутники та сім'ю Богуслаєва. Типічно кептивний банчок. Максимум хто їх цікавив - це були пенсіонери з гривнею. Під них робились якісь акції, заманухи та плюшки. Кошти банка ніколи особливо не пилососила - оскільки її пропозиції не були особливо цікавими - середні по ринку - так умови були кращими ніж у європейців з їх від'мними ставками чи привату, втім знайти кращі умови ніж тут в банках середньої руки завжди було не складно.
Шкандалів з невіддачею вкладів у банку ніколи не було - те що залучала - завжди видавала вчасно та в повному обсязі. Втім те що так було колись не значить що так буде і надалі. Наразі банка токсична через те, що нею повністю володіє особа, яка знаходиться під арештом з оголошенням про підозру у державній зраді. Банка невеличка - тому виведення її з ринку взагалі ніяк не позначиться на банківській системі України, а це значить що рішення може бути прийняте швидко і рішуче. Тому особисто я не рекомендував би розміщення коштів тут. Гарний курс - це ризик. Втім якщо курс НБУ найближчим часом не змінить а банк пустять під ніж - втрати на "каклєті" будуть не такі й великі - близько 50 коп. на доларі. Тому гусари завжди можуть перевірити свою вдачу.
Особисто я не гусар, тому пас
Додано: Вів 21 бер, 2023 09:47
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