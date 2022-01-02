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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:48

Богуслаєв потрапив в 10 пакет санкцій ЄС.
Ромасик
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Заблокований
Повідомлень: 6033
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 815 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:20

Країна має знати своїх героїв
і клієнти банку теж

greenozon
 
Повідомлень: 14826
З нами з: 01.06.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:22

Здесь из клиентов только сотрудники Мотор Сич
Зарплатный проект вот и весь профиль банка
emeta
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Повідомлень: 2343
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:28

  greenozon написав:Країна має знати своїх героїв
і клієнти банку теж


и таких мразей, влиятельных и опасных, - тысячи у нас. Везде. :cry:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 13.01.09
Подякував: 758 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:27

А как банка себя чувствует? Как отдавала или отдает доллары?
la9
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 02.07.09
Подякував: 463 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:46

  la9 написав:А как банка себя чувствует? Как отдавала или отдает доллары?

Хотите рискнуть?)
lloydbanksua
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Повідомлень: 1456
З нами з: 22.04.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:47

  la9 написав:А как банка себя чувствует? Как отдавала или отдает доллары?

Банка ніколи не була орієнтована на роздріб. Обслуговувала Мотор Січ, підприємства супутники та сім'ю Богуслаєва. Типічно кептивний банчок. Максимум хто їх цікавив - це були пенсіонери з гривнею. Під них робились якісь акції, заманухи та плюшки. Кошти банка ніколи особливо не пилососила - оскільки її пропозиції не були особливо цікавими - середні по ринку - так умови були кращими ніж у європейців з їх від'мними ставками чи привату, втім знайти кращі умови ніж тут в банках середньої руки завжди було не складно.
Шкандалів з невіддачею вкладів у банку ніколи не було - те що залучала - завжди видавала вчасно та в повному обсязі. Втім те що так було колись не значить що так буде і надалі. Наразі банка токсична через те, що нею повністю володіє особа, яка знаходиться під арештом з оголошенням про підозру у державній зраді. Банка невеличка - тому виведення її з ринку взагалі ніяк не позначиться на банківській системі України, а це значить що рішення може бути прийняте швидко і рішуче. Тому особисто я не рекомендував би розміщення коштів тут. Гарний курс - це ризик. Втім якщо курс НБУ найближчим часом не змінить а банк пустять під ніж - втрати на "каклєті" будуть не такі й великі - близько 50 коп. на доларі. Тому гусари завжди можуть перевірити свою вдачу. :twisted:
Особисто я не гусар, тому пас
Alien
 
Повідомлень: 1636
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:47

  la9 написав:А как банка себя чувствует? Как отдавала или отдает доллары?

Будите первой. Расскажите потом нам.. :)
220468
 
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