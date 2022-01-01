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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 21:45
Re: МТБ Банк
Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
Додано: Сер 31 січ, 2024 20:53
До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.
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