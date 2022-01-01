RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:45

Re: МТБ Банк

Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 811
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:53

  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)


До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою :roll: . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.
Melanor1
 
Повідомлень: 124
З нами з: 18.11.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:39

  Melanor1 написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)


До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою :roll: . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.

Нічёсє, сурйозна банка ) Дякую, що поділилися досвідом.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 811
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 24, 25, 26
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
254 137195
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2024 18:04
Minnie Mouse
Банк Український Капітал 1 ... 12, 13, 14
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
130 110069
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2024 15:46
greenozon
Банк Альянс 1 ... 80, 81, 82
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
811 499434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2024 14:13
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (233)
03.02.2024 01:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.