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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 21:45
Re: МТБ Банк
Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
Додано: Сер 31 січ, 2024 20:53
До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.
Додано: Суб 03 лют, 2024 01:39
Нічёсє, сурйозна банка ) Дякую, що поділилися досвідом.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:59
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