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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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МТБ Банк 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:45

Re: МТБ Банк

Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:53

  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)


До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою :roll: . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:39

  Melanor1 написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)


До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою :roll: . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.

Нічёсє, сурйозна банка ) Дякую, що поділилися досвідом.
1finanсier
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