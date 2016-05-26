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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 21:45
Re: МТБ Банк
Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
Додано: Сер 31 січ, 2024 20:53
До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.
Додано: Суб 03 лют, 2024 01:39
Нічёсє, сурйозна банка ) Дякую, що поділилися досвідом.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:59
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:55
«Прокляття» IBOX Bank, який перебуває на стадії ліквідації через відмивання грошей, схоже, незабаром може чекати й на інший банк – МТБ. І це «прокляття» має ім'я – Дмитро Яковлєв.
До приходу в МТБ Дмитро встиг попрацювати в багатьох фінустановах, майже всі вони («Форум», «Юнісон», «Форвард», «Альпарі») або ліквідовані, або перебувають у стадії ліквідації. Цікава тенденція, чи не так?
Реалізуючи «сірі» схеми та будуючи систему відкатів, Яковлєв майже дістався вершини - але його кандидатура на посаду голови правління IBOX Bank так і не була погоджена. Що не завадило й надалі прокручувати корупційні схеми, щоправда, у ролі начальника Департаменту інноваційних проектів. Мине небагато часу - і всі ці «інновації» стануть предметом розслідування СБУ та БЕБ.
Вчасно зістрибнувши, Дмитро перебрався на аналогічну посаду в МТБ банк - і продовжив сіяти корупцію. Серед його «інновацій» - класичні «відкати», розвиток мережі р2р-транзакцій для мінімізації податків, купівля процесингу та багато іншого. Звичайно, у кожній схемі закладено відсоток Яковлєва: від скромних 10 до космічних 40, як повідомляють його колеги.
Чи МТБ піде на дно, як і всі попередні, де працював «новатор»?
Відповідь це питання залежить виключно від принциповості керівництва.
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