sens написав:«Прокляття» IBOX Bank, який перебуває на стадії ліквідації через відмивання грошей, схоже, незабаром може чекати й на інший банк – МТБ. І це «прокляття» має ім'я – Дмитро Яковлєв.
До приходу в МТБ Дмитро встиг попрацювати в багатьох фінустановах, майже всі вони («Форум», «Юнісон», «Форвард», «Альпарі») або ліквідовані, або перебувають у стадії ліквідації. Цікава тенденція, чи не так?
Реалізуючи «сірі» схеми та будуючи систему відкатів, Яковлєв майже дістався вершини - але його кандидатура на посаду голови правління IBOX Bank так і не була погоджена. Що не завадило й надалі прокручувати корупційні схеми, щоправда, у ролі начальника Департаменту інноваційних проектів. Мине небагато часу - і всі ці «інновації» стануть предметом розслідування СБУ та БЕБ.
Вчасно зістрибнувши, Дмитро перебрався на аналогічну посаду в МТБ банк - і продовжив сіяти корупцію. Серед його «інновацій» - класичні «відкати», розвиток мережі р2р-транзакцій для мінімізації податків, купівля процесингу та багато іншого. Звичайно, у кожній схемі закладено відсоток Яковлєва: від скромних 10 до космічних 40, як повідомляють його колеги.
Чи МТБ піде на дно, як і всі попередні, де працював «новатор»?
Відповідь це питання залежить виключно від принциповості керівництва.
Виходячи з тенденції останніх 2 років щодо закриття та початку ліквідації банків на ринку Україні -то в середньому 3 000 банківських працівників мають схожу репутацію та прокляття )