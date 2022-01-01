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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 01:10

Стаття по замовленню

  sens написав:«Прокляття» IBOX Bank, який перебуває на стадії ліквідації через відмивання грошей, схоже, незабаром може чекати й на інший банк – МТБ. І це «прокляття» має ім'я – Дмитро Яковлєв.

До приходу в МТБ Дмитро встиг попрацювати в багатьох фінустановах, майже всі вони («Форум», «Юнісон», «Форвард», «Альпарі») або ліквідовані, або перебувають у стадії ліквідації. Цікава тенденція, чи не так?

Реалізуючи «сірі» схеми та будуючи систему відкатів, Яковлєв майже дістався вершини - але його кандидатура на посаду голови правління IBOX Bank так і не була погоджена. Що не завадило й надалі прокручувати корупційні схеми, щоправда, у ролі начальника Департаменту інноваційних проектів. Мине небагато часу - і всі ці «інновації» стануть предметом розслідування СБУ та БЕБ.

Вчасно зістрибнувши, Дмитро перебрався на аналогічну посаду в МТБ банк - і продовжив сіяти корупцію. Серед його «інновацій» - класичні «відкати», розвиток мережі р2р-транзакцій для мінімізації податків, купівля процесингу та багато іншого. Звичайно, у кожній схемі закладено відсоток Яковлєва: від скромних 10 до космічних 40, як повідомляють його колеги.

Чи МТБ піде на дно, як і всі попередні, де працював «новатор»?
Відповідь це питання залежить виключно від принциповості керівництва.

Виходячи з тенденції останніх 2 років щодо закриття та початку ліквідації банків на ринку Україні -то в середньому 3 000 банківських працівників мають схожу репутацію та прокляття )
Lady
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:14

Депозит "У десятку".

Для скасування чергової лонгації дійсно треба йти до відділення і писати "заяву про свій намір не
подовжувати строк зберігання"?
чи можна в мтб360 скасувати?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:23

  KVV написав:Депозит "У десятку".

Для скасування чергової лонгації дійсно треба йти до відділення і писати "заяву про свій намір не
подовжувати строк зберігання"?
чи можна в мтб360 скасувати?

В застосунку прибрати лонгацію автоматично
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:48

sens з картки до цього депо є безкоштовний вихід по сеп/п2п?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 06:25

  KVV написав:sens з картки до цього депо є безкоштовний вихід по сеп/п2п?

У власному застосунку не безкоштовно,що сеп так і р2р.
sens
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