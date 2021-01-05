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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 бер, 2024 01:10
sens написав:
«Прокляття» IBOX Bank, який перебуває на стадії ліквідації через відмивання грошей, схоже, незабаром може чекати й на інший банк – МТБ. І це «прокляття» має ім'я – Дмитро Яковлєв.
До приходу в МТБ Дмитро встиг попрацювати в багатьох фінустановах, майже всі вони («Форум», «Юнісон», «Форвард», «Альпарі») або ліквідовані, або перебувають у стадії ліквідації. Цікава тенденція, чи не так?
Реалізуючи «сірі» схеми та будуючи систему відкатів, Яковлєв майже дістався вершини - але його кандидатура на посаду голови правління IBOX Bank так і не була погоджена. Що не завадило й надалі прокручувати корупційні схеми, щоправда, у ролі начальника Департаменту інноваційних проектів. Мине небагато часу - і всі ці «інновації» стануть предметом розслідування СБУ та БЕБ.
Вчасно зістрибнувши, Дмитро перебрався на аналогічну посаду в МТБ банк - і продовжив сіяти корупцію. Серед його «інновацій» - класичні «відкати», розвиток мережі р2р-транзакцій для мінімізації податків, купівля процесингу та багато іншого. Звичайно, у кожній схемі закладено відсоток Яковлєва: від скромних 10 до космічних 40, як повідомляють його колеги.
Чи МТБ піде на дно, як і всі попередні, де працював «новатор»?
Відповідь це питання залежить виключно від принциповості керівництва.
Виходячи з тенденції останніх 2 років щодо закриття та початку ліквідації банків на ринку Україні -то в середньому 3 000 банківських працівників мають схожу репутацію та прокляття )
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Lady
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Додано: Нед 05 тра, 2024 20:14
Депозит "У десятку".
Для скасування чергової лонгації дійсно треба йти до відділення і писати "заяву про свій намір не
подовжувати строк зберігання"?
чи можна в мтб360 скасувати?
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KVV
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Додано: Нед 05 тра, 2024 20:23
KVV написав:
Депозит "У десятку".
Для скасування чергової лонгації дійсно треба йти до відділення і писати "заяву про свій намір не
подовжувати строк зберігання"?
чи можна в мтб360 скасувати?
В застосунку прибрати лонгацію автоматично
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sens
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Додано: Нед 05 тра, 2024 21:48
sens з картки до цього депо є безкоштовний вихід по сеп/п2п?
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KVV
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Додано: Пон 06 тра, 2024 06:25
KVV написав:sens
з картки до цього депо є безкоштовний вихід по сеп/п2п?
У власному застосунку не безкоштовно,що сеп так і р2р.
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sens
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Додано: Сер 29 тра, 2024 09:20
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:35
[url="https://mtb.ua/news/item/povidomlaemo-so-z-08082024-nabuvaut-cinnosti-zmini-ta-nova-redakcia-tarifi-pat-mtb-bank-na-poslugi-so-nadautsa-fizicnim-osobam"]з 08.08.2024 набувають чинності зміни та нова редакція Тарифів ПАТ "МТБ БАНК" на послуги, що надаються фізичним особам[/url]
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Додано: Чет 18 лип, 2024 15:24
Zochan написав:
[url="https://mtb.ua/news/item/povidomlaemo-so-z-08082024-nabuvaut-cinnosti-zmini-ta-nova-redakcia-tarifi-pat-mtb-bank-na-poslugi-so-nadautsa-fizicnim-osobam"]з 08.08.2024 набувають чинності зміни та нова редакція Тарифів ПАТ "МТБ БАНК" на послуги, що надаються фізичним особам[/url]
також с 12.08. ще щось змінюється у тарифах для МТБ360, але я поки не зромів, що саме.
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