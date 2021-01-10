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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:46

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 11:31

Сезон подарунків від МТБ Банку

Беріть участь у акції «Сезон подарунків від МТБ Банку»!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:24

Re: МТБ Банк

Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
1finanсier
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