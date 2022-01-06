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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:46

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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:24

Re: МТБ Банк

Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:58

Re: МТБ Банк

Було раніше від них повідомлення про технічні роботи...
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:50

  arkavs написав:Було раніше від них повідомлення про технічні роботи...

та то ж начебто стосовно їхніх банкоматів. А депозит так і не дає відкрити...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:25

Re: МТБ Банк

Попробуйте открыть на меньшую сумму, чем на карте. Может ещё не провелись все деньги по счету.
Или бывает проблема в округлении итоговой суммы
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:28

  arkavs написав:Попробуйте открыть на меньшую сумму, чем на карте. Может ещё не провелись все деньги по счету.
Или бывает проблема в округлении итоговой суммы

Дякую, буду пробувати
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:05

Re: МТБ Банк

1finanсier написав:Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
Було таке: коли пробував відкривати депозит на суму з копійками (вибивало помилку). Коли вказав без копійок, відкрило успішно.
Zochan
 
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